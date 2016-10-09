وزير الشباب والرياضة مهنئًا الجماهير : “محتاجين نفرح شوية”

حرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عقب لقاء المنتخب أمام الكونغو وفوزه بهدفين مقابل هدف، على تقديم التهنئة للشعب المصري للحصول أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم، مشددًا على أهمية التفكير عقب الاحتفال في لقاء غانا المقبل.

وقال وزير الرياضة علي صفحته علفي الفيس بوك “ألف مبروك لنا جميعًا الفوز على الكونغو فى الكونغو وتصدر المجموعة، والمباراة القادمة على أرضنا شىء جميل ورائع ممكن نفرح النهاردة ونحتفل ونهني بعض محتاجين نفرح شوية ” .

وأضاف “نبدأ من بكرة تحليل مباراة اليوم والحديث عن التشكيل والتبديل والإيجابيات والسلبيات والتركيز والإستعداد للمباراة القادمة مبروك للجماهير المصرية العظيمة واللاعبين والجهاز الفنى والإداري والطبي وإتحاد الكرة وتحيا مصر ” .