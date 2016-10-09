أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي نظيره التونسي

Google+ Print
رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي نظيره التونسي رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي نظيره التونسي

رئيس الجزائرية يلتقي نظيره التونسي

التقى رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر.

وجرت المحادثات بحضور كل من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

وكان رئيس الحكومة التونسية وصل إلى الجزائر في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية تستمر يومًا واحدًا تندرج في إطار اللقاءات التشاورية الدورية بين مسئولي البلدين.

وتشكل هذه الزيارة فرصة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطورات الوضع في المنطقة وكذا التنسيق السياسي والأمني والتنمية على مستوى الحدود.

ولدى وصوله إلى الجزائر، أشاد الشاهد بالعلاقات «الجزائرية – التونسية» والتي وصفها بـ«الاستثنائية»، مشيرًا إلى أن بلاده “تسعى إلى الدفع بهذه العلاقات والمحافظة على مستواها.

وأوضح الشاهد أنه يحمل رسالة من الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن اختياره للجزائر كوجهة في أول زيارة له خارج بلاده كرئيس للحكومة، يعد تأكيدا على أهمية هذه العلاقات.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الزيارة فرصة للدفع أكثر بهذه العلاقات، خاصة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وكذا التعاون الاقتصادي والتجاري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب