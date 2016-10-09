غدًا.. الأهلي يواجه الشرقية للدخان وديًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، تصعيد محمد حسين عضل وأحمد ياسر ريان ومحمد بسام إلى مران الفريق الأول الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بسبب انضمام أربعة لاعبين إلى المنتخب الأول وخمسة إلى المنتخب العسكري، بالإضافة إلى وجود علي معلول مع منتخب تونس.

وكان عضل وريان قد شاركا في مباراة الأهلي الودية مع العبور والتي انتهت بفوز الأهلي 1/5 وسجل ريان الهدف الخامس في المباراة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية مع فريق الشرقية للدخان غدًا الاثنين في الساعة الرابعة، والنصف في إطار الاستعدادات لمباراة الداخلية المقبلة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، والمقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر الجاري.

أ ش أ