أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا ووحدة برما للنيابة

Google+ Print
إحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا ووحدة برما للنيابة إحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا ووحدة برما للنيابة

>الغربية – عادل ضرة

قرر اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، إحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا والوحدة المحلية بقرية برما، للنيابة العامة لإصدراهم 3 تراخيص بناء لـ 3 أشقاء على الرقعة الزراعية خارج الحيز العمرانى.

كان المحاسب فتحى الفقى، رئيس مدينة طنطا، قد رفع مذكرة لمحافظ الغربية ضد 4 من العاملين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية برما ومدير الإدارة الهندسية ومهندس التخطيط بمجلس مدينة طنطا تضمنت قيامهم بإصدار 3 تراخيص بناء على الرقعة الزراعية على غير الحقيقة.

من جانبه، أكد رئيس مدينة طنطا لـ"اليوم السابع"، أن الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة قاموا باستخراج التراخيص على غير الحقيقة وهو ما دفعه لتقديم مذكرة  للمحافظ لإحالتهم للنيابة العامة، مؤكدا أنه تم إلغاء الرخص ولم يتم البناء على الأراضى الزراعية الصادر بشأنها الرخص حتى الآن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365