إحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا ووحدة برما للنيابة

قرر اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، إحالة 6 من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا والوحدة المحلية بقرية برما، للنيابة العامة لإصدراهم 3 تراخيص بناء لـ 3 أشقاء على الرقعة الزراعية خارج الحيز العمرانى.

كان المحاسب فتحى الفقى، رئيس مدينة طنطا، قد رفع مذكرة لمحافظ الغربية ضد 4 من العاملين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية برما ومدير الإدارة الهندسية ومهندس التخطيط بمجلس مدينة طنطا تضمنت قيامهم بإصدار 3 تراخيص بناء على الرقعة الزراعية على غير الحقيقة.

من جانبه، أكد رئيس مدينة طنطا لـ"اليوم السابع"، أن الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة قاموا باستخراج التراخيص على غير الحقيقة وهو ما دفعه لتقديم مذكرة للمحافظ لإحالتهم للنيابة العامة، مؤكدا أنه تم إلغاء الرخص ولم يتم البناء على الأراضى الزراعية الصادر بشأنها الرخص حتى الآن.