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تظاهرات في صنعاء تطالب بالتحقيق في الهجوم على دار للعزاء

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تظاهرات في صنعاء تطالب بالتحقيق في الهجوم على دار للعزاء تظاهرات في صنعاء تطالب بالتحقيق في الهجوم على دار للعزاء

أرشيفية

تجمع ألوف اليمنيين يحمل الكثير منهم السلاح عند مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد للمطالبة بتحقيق دولي في غارة جوية على دار عزاء هذا الأسبوع ألقي باللوم فيها على القوات التي تقودها ، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

ووقع الهجوم الذي قتل فيه 140 شخصا على الأقل يوم السبت على دار عزاء كانت مكتظة بالشخصيات البارزة في المدينة لتقديم واجب العزاء في وفاة والد وزير الداخلية.

ونفى التحالف الذي تقوده السعودية أي دور له في الهجوم الذي يعتقد أنه من أعنف الهجمات في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في البلاد والتي أودت بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهجوم. كما أدانه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي قال يوم الأحد إن أحد موظفيه كان بين القتلى.

وأظهرت صور دار العزاء وقد تحولت إلى كومة من الحطام بعد انفجارين كبيرين.

وتجمع المتظاهرون في الشوارع المحيطة بمقر الأمم المتحدة ولوح الكثيرون منهم ببنادقهم في الهواء.

وقالت ندى وهي تلميذة بالمرحلة الثانوية تقيم بالقرب من موقع الهجوم إن أشلاء الجثث تطايرت إلى داخل منزلها من جراء الانفجار.

وقالت “ما حدث جريمة لم يسبق لها مثيل.. ما شاهدته كان مروعا ولن تذهب صورته من ذهني أبدا.”

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أونا

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