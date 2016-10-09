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وزير الصحة يطمئن على نجل عضو مجلس النواب المتوفية بشرم الشيخ

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وزير الصحة يطمئن على نجل عضو مجلس النواب المتوفية بشرم الشيخ وزير الصحة يطمئن على نجل عضو مجلس النواب المتوفية بشرم الشيخ

وزير الصحة أثناء زيارته لنجل النائبة

زار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الطفل «أحمد أيمن عبد الشافي»، بمستشفى شرم الشيخ الدولي للاطمئنان على حالته الصحية، بعد إصابته في حادث انقلاب سيارة والدته بطريق «رأس سدر – شرم الشيخ»، مما أدى إلى وفاتها وإصابته صباح اليوم.

ورافق الوزير خلال الزيارة عميد كلية طب جامعة الأزهر، و3 من أساتذة كلية طب قصر العيني في تخصصات المخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية، حيث قاموا بمناظرة الطفل وفحص حالته.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الطفل حالته العامة مستقرة، وسيتم وضعه تحت الملاحظة ومتابعة أساتذة كلية طب قصر العيني عدة أيام حتي يتم شفاؤه تمامًا ، مشيرًا إلى أنه يعاني من كدمات في القدم وشرخ بسيط في المخ لم يصل لحد الخطورة.

ونعى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، بعميق الحزن والأسى ‪ وفاة النائبة ، وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة النائبة الراحلة وإلى مجلس النواب المصري ، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته.

ومن ناحية أخرى قام وزير الصحة بزيارة إحدى نائبات مجلس النواب التي أصيبت، بذبحة صدرية تم على إثرها نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وقد إطمئن على استقرار حالتها الصحية التي يتم متابعتها بواسطة أساتذة أمراض القلب بالمستشفى، الذين قرروا إجراء قسطرة قلبية لها.

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