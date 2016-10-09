«رئيس جامعة بني سويف»: تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد نائب كشف العذرية ‎

نظمت كلية الزراعة البيئية والحيوية بجامعة بني سويف، مؤتمرها الطلابي الأول، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور محمود سليمان عميد الكلية، وبحضور نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأكد «لطفي»، على أهمية هذه المؤتمرات خاصة في بداية العام الدراسي للتعرف على الطلاب الجدد والتواصل مع الطلاب القدامى وتقديم رؤية كاملة للطالب عن نظم الدراسة والتعليم بالجامعة، ومنحهم معلومات عن كيفية اكتساب مهارات والمشاركة في الأنشطة الطلابية وصقل مهاراتهم في التخطيط والعمل الجامعي ومساهمة جميع الطلاب بها وليس البعض، ودعوة الطلبة بعد عدة أسابيع المشاركة في الانتخابات الطلابية بالجامعة، فمن الضرورى بناء شخصية الطالب من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية المتخصصة ومراحل أخرى من خلال مبادرات تحويل الطالب إلى باحث.

وأضاف رئيس الجامعة، أن كلية الزراعة نشأتها ضرورة ملحة في محافظة بني سويف خاصة أنها محافظة زراعية بها أكبر نسبة تصل إلى 40% من النباتات الطبية والعطرية وإنشاء قسم خاص بها بالكلية، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى، والجامعة في طريقها لإنشاء مزرعة على مساحة 50 فدان تمت الموافقة عليها مع توافر جميع المقومات المادية والبشرية والأكاديمية وإعتماد اللائحة المبتكرة للكلية وتوافر هياكل الأقاسم الأكاديمية، وأصبحت كلية الزراعة من بين 28 كلية بالجامعة وسيصل قريبًا عدد الكليات والمعاهد بالجامعة إلى 36 وتذليل كل العقبات والعراقيل التي تعوق أي تقدم للعملية التعليمية والبحثية ومواجهة كل من تسول له نفسة للإساءة للمؤسسات التعليمية والعلمية.

وتابع أن جامعة بني سويف، تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد نائب كشف العذرية لإسائتة إلى جميع المؤسسات العلمية في الدولة.

وأوضح الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر الطلابي الأول لكلية الزراعة هو من بين سلسلة المؤتمرات الطلابية التي تهدف إلى التعريف بنظام الدراسة للطالب ودوره نحو المجتمع ونحو نفسه ودور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل وآليات تفعيل الأنشطة الطلابية في الجامعة ومن خلال النظرة المستقبلية عن احتياجات سوق العمل في المجال الزراعي وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية خاصة وأن المجتمع السويفي مجتمع زراعي في الأصل ومشاركة جميع التخصصات بكلية الزراعة في تحيق هذه الغاية.

وأشار الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أمين لطفي وضعت خطة طموحة لتحقيق الريادة بين الجامعات المصرية والمساهمة في تخريج جيل يساعد في الأرتقاء بالثروة الزراعية بالمحافظة.

ووجه الدكتور محمود سليمان، عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة علي بذله قصارى جهده من أجل الأرتقاء بالجامعة وجميع كلياتها، مضيفًا ان الكلية بدءت في ظل ظروف غاية في الصعوبة وعلي الرغم من ذلك استطاعت الكلية أن تحقق طفرة هائلة في مجال الزراعة البيئية والتصنيع الدوائي، مشيرًا إلي تخصيص مساحة أرض لعمل مزرعة للكلية، حيث تتضمن الكلية تخصصات وأقسام هامة لعلوم الألبان وعلوم الأغذية ووقاية النبات وقسم الأراضي والاقتصاد الزراعي وقسم الكيمياء الزراعية وقسم البساتين وقسم الوراثة وقسم النباتات الطبية والعطرية وقسم المحاصيل والميكروبيولوجيا الزراعية وأمراض النبات وقسم الإنتاج الحيواني والدواجن.