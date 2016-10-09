الطيران الأمريكي يقصف 9 أهداف متحركة لـ«داعش» في ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ القوات الجوية الليبية مقدم طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق، قام اليوم الأحد، بتنفيذ 3 طلعات جوية استطلاعية فوق سرت، فيما قام الطيران الأمريكي بضرب 9 أهداف متحركة لتنظيم داعش الإرهابي داخل المدينة.

وصرح محمد قنونو بأن هذه الطلعات الجوية جاءت داعمةً لمعركة قوات البنيان المرصوص اليوم ضد تنظيم داعش في الحي رقم 3، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويقاتل مقاتلو داعش بقوة في آخر معاقلهم بحي “عمارات الـ600″ و”حي الكامبو” داخل المنطقة رقم 3، وفي الشمال يحاصر البحر آخر ما تبقى من مقاتلي التنظيم، الذين أخذوا من المفخخات والألغام والقناصين دروعًا لهم تعرقل تقدم قوات البنيان، التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني للقتال ضد داعش في سرت.