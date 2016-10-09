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صور.. راديو النيل يحتفل بـ«الجملة ناقصة» لإنجي أنور على «ميجا FM»

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صور.. راديو النيل يحتفل بـ«الجملة ناقصة» لإنجي أنور على «ميجا FM» صور.. راديو النيل يحتفل بـ«الجملة ناقصة» لإنجي أنور على «ميجا FM»

الإعلامية إنجي أنور

كتبت- إنجي لطفي

بدأت الإعلامية إنجي أنور، تقديم أولى حلقات برنامجها «الجملة ناقصة»، على راديو «ميجا FM »، اليوم السبت.

واستضافت الإعلامية الفنان مدحت صالح للحديث عن القيم المختلفة مثل «الجدعنة، والشهامة، والرجولة، والصدق، والمروءة، وإتقان العمل، والقيم الجميلة في مجتمعنا».

كما استضافت الشاعر الكبير وائل هلال، للحديث عن الجمل الناقصة في أغانيه بعدما كتبها وأكملها.

واحتفل راديو النيل بالإعلامية إنجي أنور في حضور ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل، وبحضور وسام وجدي المشرف العام على راديو ميجا FM، وهيتس، ورئيس التحرير زين خيري شلبي ، والإعلامي يسري الفخراني مقدم برنامج «باب رزق» على نغم FM.

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