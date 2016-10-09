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حركة مشروع تونس تدعو لمصارحة المواطنين بالوضع الاقتصادي

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حركة مشروع تونس تدعو لمصارحة المواطنين بالوضع الاقتصادي حركة مشروع تونس تدعو لمصارحة المواطنين بالوضع الاقتصادي

الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق

دعا الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى العمل على إنقاذ بلاده من المخاطر التي تتهددها خاصة الاقتصادية منها, من خلال تطبيق القانون ومكافحة الفساد ومصارحة المواطنين بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس.

وقال مرزوق،  في تصريحات اليوم الأحد إنه يجب تفعيل الدبلوماسية التونسية لخدمة النمو الاقتصادي, رغم صعوبة ودقة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد, فالواجب يقتضي, الحرص على الإنصات الحقيقي لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم ومعالجة الصعوبات التي يعيشونها على غرار البطالة.

وطالب أمين عام حزب حركة نداء تونس بمزيد من تطوير القوانين الاقتصادية وجعلها أكثر مرونة حتى تكون في خدمة النشاط الاقتصادي ومحفزة على بعث المشاريع, مشددا على مسؤولية الأحزاب السياسية في الوضع الصعب الذي تعيشه تونس والذي تضررت منه جميع الجهات.

أ ش أ

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