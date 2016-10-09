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سلطات مطار القاهرة تضبط عملتين آثريتين داخل طرد متجه لأمريكا

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سلطات مطار القاهرة تضبط عملتين آثريتين داخل طرد متجه لأمريكا سلطات مطار القاهرة تضبط عملتين آثريتين داخل طرد متجه لأمريكا

العملات المضبوطة بالمطار

تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي من ضبط عمليتين آثريتين يرجعان إلى العصرين اليوناني والروماني، داخل طرد شخصي صادر إلى أمريكا.

وقالت مصادر جمركية بقرية البضائع إنه أثناء الكشف على طرد شخصي يزن 8 كيلو، صادر إلى أمريكا ومشموله هدايا خان الخليلي وهدايا أطفال، بواسطة سامح غنام مأمور الحركة، ومحمد جماز رئيس قسم الحركة، وخالد سعيد مدير إدارة الحركة، وتحت أشراف حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة، عثر على عملتين آثريتين داخل الطرد.

وأمر شريف حبيب مدير جمرك الـ«DHL» باستدعاء لجنة الآثار بمطار القاهرة، وبحضور اللجنة العليا للآثار أكدت أن هدايا خان الخليلي حديثة الصنع ولاتخضع لقانون الآثار، وأن العملتين يخضعان لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، حيث أنهما يرجعان إلى العصرين اليوناني والروماني وأكدوا صحة اشتباه الجمرك.

وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بحجز الطرد، وتحرير محضر ضبط وارساله لنيابة النزهة لاتخاذ شئونها، وتنفيذ قرار اللجنة العليا للآثار بمصادرتهما لصالح المجلس الأعلى للاثار.

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