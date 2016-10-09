غدًا.. محاكمة متهمين بحيازة مفرقعات بـ «العجوزة»

تنظر غدًا، الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، محاكمة متهمين بحيازة مفرقعات بالعجوزة .

وأسندت النيابة للمتهمين، أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014 ، بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حازوا واحرزوا، وآخر متوفى مواد فى احكام المفرقعات “كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات “، قبل التصريح على ذلك من الجهه المختصة.

وأسندت للمتهم الأول استعمال وآخر متوفى المفرقعات محل الاتهام السابق، بغرض ارتكاب وتخريب مبانى ومنشات معدة للمصالح العامة والتى من شانها تعريض حياه الناس للخط ، وأسندت كذل

ك إتهام الشروع وآخر متوفى فى قتل المجنى عليهم، أحمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى وإسماعيل رمضان إسماعيل ووليد رجب، وكان ذلك مع سبق الأصرار والترصد، بان اعد النية وعقد العزم على ازهاق اروحاهم، الا ان اثر جريمتهم قد وقف لسبب لا دخل لارادتهم فيه، وهو انفجار العبوات قبيل ألقائها على المجنى عليهم