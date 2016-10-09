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غدًَا.. الحكم على متهمي قضية «أحداث الوراق»

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غدًَا.. الحكم على متهمي قضية «أحداث الوراق» غدًَا.. الحكم على متهمي قضية «أحداث الوراق»

أرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، غدًا الاثنين، حكمها على المتهمين في قضية “أحداث عنف الوراق”.

كانت النيابة العامة، أحالت كل من إسلام أيمن حسن، طالب، مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد، سائق، محبوس، وعادل خلف عبدالعال، طالب، محبوس، ومحمد علواني حسين، حداد، محبوس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.

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