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بالصور .. المواطنين يسحبون كراسة شروط الإيجارات بالسويس

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بالصور .. المواطنين يسحبون كراسة شروط الإيجارات بالسويس بالصور .. المواطنين يسحبون كراسة شروط الإيجارات بالسويس

>السويس - سيد نون

أكدت مصادر مطلعة أنه جرى سحب 50 كراسة شروط بنظام الإيجار في أول أيام التقديم بالسويس شهد مكتب بريد السويس الرئيس اليوم الأحد، حيث توافد عشرات الشباب للحصول على كراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار في السويس، بعدما تم تخصيص عدد من وحدات الإسكان بنظام الإيجار.

ويأتى هذا في أول أيام فتح باب الحصول على الاستمارات.

وتسبب عطل في الشبكة بالتوفيقية في توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مكتب السويس الرئيس لشراء الاستمارة التي تقدم بقيمة 50 جنيها،  وقد تم سحب 50 كراسة شروط في اليوم الأول .

وشكي بعض المتقدمين من الشروط التي تتضمنها الاستمارة، خاصة البند الذى يحدد أن يكون الدخل الشهرى للمتقدم وزوجته 1500 جنيها، في إشارة الى أن بعض المتقدمين " ارزقى " ويعمل في أكثر من مكان لزيادة الرزق، وقد يزيد دخله عن ذلك المبلغ في شهر وينقص بشهر أخر.

 

 

 

 


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