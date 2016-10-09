نصائح للحامل المسافرة

عزيزتي الحامل، إذا كنت مغتربة عن أهلك، وينتابك شعور بالوحدة والخوف، وترغبين في الولادة بين أحضان عائلتك، فلا مانع من أن تسافري إليهم، ولكن عليك اتّباع الإرشادات والتعليمات الآتية، التي يقدمها لكِ الدكتور مأمون العوض (استشاري نساء وولادة في مستشفى النساء التخصصي مدينة الملك فهد الطبية).



السفر بواسطة الطائرة

أكدت كلية أمراض النساء والولادة الأميركية، في نشرة لها في سبتمبر، 2009 أنّ السفر عند الحامل دون مضاعفات آمن جدًا لها ولجنينها، وما عليها إلا أن تلتزم بربط الحزام طيلة فترة جلوسها أسفل البطن على عظمة الحوض؛ لتجنب أي حوادث جراء اهتزاز الطائرة من المطبات الجوية.

وفي حالة السفر لأكثر من أربع ساعات فإنّ قلة الحركة، وقلة درجة الرطوبة داخل الطائرة، قد يؤديان إلى حدوث جلطة بالساق، ربما تنتقل إلى الرئة، مما يشكل خطورة على الحياة، ولتجنب ذلك يجب على المسافرة التالي:

1- تناولي كمية كبيرة من السوائل أثناء السفر.

2- استعملي جوارب الساقين، وتجنبي الملابس الضيقة.

3- تعمدي المشي داخل الطائرة لفترة قصيرة على الأقل كل ساعة، لذلك اختاري كرسيًا من الأمام وبجانب الممشى Aisle Seat، لتسهيل حركتك.

4- ابتعدي عن المأكولات والمشروبات التي تكوّن غازات بالبطن؛ إذ أنّ هذه الغازات تتمدد في طبقات الجو العليا، وتصبح غير مريحة.

5- أنسب الأوقات لسفرك وأنت حامل مابين 14 إلى 28 أسبوعًا، إذ أنّ أغلب مضاعفات الحمل تحدث في الأشهر الأولى والأخيرة منه، ففي الأشهر الأولى من الحمل تكثر حالات الغثيان والجفاف والنزف جراء الإجهاض، أما في الأشهر الأخيرة فتكون هناك صعوبة في جلوسك لفترات طويلة، كما أنك معرضة للولادة المبكرة.

6- المعروف أنّ المسافرين بالطائرة يتعرضون إلى الإشعاع النووي، ولكنها لا تؤذيكِ، فأنت وجنينك تتلاءمان بسرعة مع انخفاض ضغط الجو داخل الكبينة دون مضاعفات.

7- راجعي شركة الطيران قبل السفر، فبعضها لا يسمح باصطحاب الحوامل، وهناك حالات قد لا يسمح الطبيب بسفرها خوفًا من تسمم الحمل، ارتفاع ضغط الدم، قصور نمو الجنين، تقدم المشيمة، وحدوث ولادة مبكرة.



السفر بواسطة السيارة

1- يجب أن تكون السيارة مريحة لكِ.

2 – اصطحبي معك كمية كبيرة من السوائل، لتجنب الجفاف.

3 – اربطي حزام الأمان بحيث يمر أسفل البطن وعلى عظمة الحوض، أما حزام الكتف فيجب أن يربط بجانب البطن، ثم يمر على وسط الصدر بين النهدين.

4 - في حالة حدوث حادث ولو طفيف، راجعي أقرب مستشفى للاطمئنان.

5 - يجب التوقف للراحة والمشي خارج السيارة كل ساعة إلى ساعتين، لتجنب حدوث جلطة دموية.

السفر بواسطة الباخرة

1 - ليس الحكمة أن تسافري لأول مرة بالباخرة أثناء حملك، وفي حال كانت لك تجربة سابقة مرت دون مشاكل، فتأكدي من وجود طبيب أو ممرضة بالسفينة، وأنها تتوقف في أماكن بها مراكز طبية.

2 - هنالك نوع من الفيروسات يسمى «نوروفيروس» ينتشر وسط المسافرين بالبحر ويؤدي إلى قيء حاد مع الغثيان، وقد يؤدي إلى جفاف شديد، مما يستدعي إعطاء سوائل بالوريد، ولتجنب ذلك، اغسلي يديك عدة مرات مع غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها.

3 ـ احصلي على تأمين طبي قبل السفر مما يسهل لك الخدمات الطبية، في أي مكان عند الحاجة إليها.

4 - تجنبي السفر إلى بلد تحتاج إلى تطعيمات قد لا يسمح بها أثناء فترة الحمل، مثل: الأمصال التي تحتوي على ميكروبات حية ومعدلة.

5 - في حالة وجود، وباء فإنّ استعمال التطعيمات ضروري لك؛ لأنّ تأثير المصل أقل خطورة بكثير من الإصابة بالمرض.

6 - تجنبي السفر إلى المناطق الموبوءة بمرض الملاريا، وإن لزم فعلى الطبيب أن يزودك بعقار كلوركوين أو مفلوكوين، حيثُ لا ضرر من استعمالهما في الحمل.