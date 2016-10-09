أي جهاز هاتف محمول يناسب طفلي؟

دائماً ما تدور النقاشات بين الأهالي حول السن المناسبة لمنح الطفل هاتفا نقالا أو محمولاً للمرَّة الأولى، وعند أخذ قرار الشراء يجب على الوالدين أن يضعا في اعتبارهما بعض العوامل قبل الإقدام على هذه الخطوة، هل الطفل مسؤول بما فيه الكفاية؟ هل هو فعلا بحاجة إليه أم فقط يريد اقتناء جهاز محمول مثل والديه؟ هل سيقوم الهاتف المحمول بصرف انتباهه عن واجبه المدرسي؟ وما حجم التكلفة؟



يجب على الوالدين أخذ الوقت الكافي لاتخاذ قرارا شراء الهاتف النقال للأطفال، وفي حال اخذ القرار، فإليك بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار:

- يجب وضع بعض القواعد والقوانين لطفلك والاتفاق عليها حول كيف تريد طفلك أن يقوم باستخدام هاتفه المحمول، قبل شراء الهاتف .

- قومي بمناقشة أوقات الاستخدام، خصوصاً مع طفلك الذي لم يبلغ بعد سن المراهقة والذي يمكن أن يقضي ساعات في الدردشة ومحادثة أصدقائه ويتجاهل واجباته المدرسيَّة، وتحديد الوقت المناسب.

- فكر جيدا قبل ان تنفق كثيرا من المال على الهاتف المحمول الأول لطفلك.

- قومي بشراء جهاز أساسي في مواصفاته وبسعر معقول.

أسباب تجعلك تفكرين في أخذ قرار شراء هاتف محمول لطفلك؟

- أنَّه يمنحك سهولة الوصول إليه في جميع الأوقات.

- يمكنك البقاء على تواصل معه حال توجهه للمجمع التجاري أو حتى قيامه بالذهاب إلى مقابلة أصدقائه، كما يمكنه استخدامه أيضاً في حالات الطوارئ.



عند الذهاب وشراء شريحة الهاتف لطفلك، فإنك تختارين الباقة الأنسب له، وعليك الآتي:

- لا يفضل اختيار باقات الدفع الآجل للأطفال، لأنَّها تعطي الطفل خاصيَّة الوصول إلى البيانات والتنزيلات غير المجانيَّة والمكالمات الطويلة والمكلفة، لتجدي نفسك في آخر الشهر أمام فاتورة ضخمة.

من الأفضل اختيار باقات الدفع المسبق لأنَّها تمكنك من تحديد حجم استخدام البيانات والمدَّة التي يمكن لطفلك قضاؤها على الهاتف.

أفضل الهواتف التي تناسب الطفل، فضلا عن المواصفات المريحة والآمنة للهاتف:

- هاتف Nokie 100مميزات الهاتف: شديد البساطة، سعره جداً مناسب، البطاريَّة تستمر لفترة طويلة.

سعره: 63 ريالاً

- سامسونج E2252 : يعد من أسهل الهواتف استخداماً، تستمر بطاريَّة الجهاز بين 7 – 12 ساعة ولديه شاشات ملونة.

تكلفته 150 ريالا

-هاتف: LG Optimus L3 يعمل بنظام الأندرويد ويوفر مئات التطبيقات على متجر الغوغل بلاي. مزود بواي فاي و 3G كاميرا جيدة جدا، مشغل موسيقى، محدد مواقع.

سعره: نحو 388 ريالاً

- نوكيا لوميا 625، وسامسونج جلاكسي ستار برو HTC Desire 210، فجميع تلك الهواتف لديها شاشات تعمل باللمس وعمر بطارية يصل الى 5 ساعات .

أسعارها أقل من 900 ريال

-هاتف : Nokia Asha 201أبرز مميزات هذا الهاتف مناسب جداً للأطفال، خصوصاً للأطفال الذين بدأوا يكبرون في السن، لوحة مفاتيح أنيقة وكبيرة لكتابة الرسائل، بطاريَّة كبيرة تستمر لفترة طويلة، تطبيقات أساسيَّة تشمل الـ«فيس بوك»، و«تويتر» وكاميرا ومُشغل موسيقى.

سعره: 200 ريال

-هاتف : Motorola Defy الجهاز صلب، ومن الصعب أن يتحطم، ما يجعله جهازاً رائعاً للأطفال على عتبات المراهقة، مزود بنظام أندرويد، قدرته على تحميل مئات التطبيقات من متجر الغوغل بلاي، كاميرا متميزة، مُشغل موسيقى، خاصيَّة تحديد المواقع .

سعره: 485 ريالاً

-هاتف Apple-iPhone-4S هذا الجهاز صار محطة أساسيَّة لأي طفل لكي يقتنيه، من أهم مميزاته أنَّه يمكن أن تتركيه مطمئنة بين يدي ابنك، إذا قمت بتزويده بسلسلة الهواتف السابقة، ولأنَّ سعره مرتفع وقتها لا بد ان تكوني متأكدة من أنَّ طفلك على علم جيداً باستخدامه، وحرصه على الجهاز وعدم التفريط فيه .

سعره: 1800 ريال