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تصفيات المونديال.. الفراعنة يحققون فوزًا ثمينًا على الكونغو ويتصدرون المجموعة

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تصفيات المونديال.. الفراعنة يحققون فوزًا ثمينًا على الكونغو ويتصدرون المجموعة تصفيات المونديال.. الفراعنة يحققون فوزًا ثمينًا على الكونغو ويتصدرون المجموعة

المصري – أرشيفية

حقق المنتخب المصري، اليوم الأحد، فوزًا ثمينًا على نظيره الكونغولي، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهم على الملعب البلدي دكينتيلي ببرازفيل، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا.

وسجل فيربوري دور هدف الكونغو في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 40، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 58 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الكونغو المركز الأخير بدون نقاط خلف منتخبي غانا وأوغندا برصيد نقطة لواحدة لكل منهما.

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