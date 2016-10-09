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بالصور.. «صاحبة السعادة» تستضيف «أحمد يونس» فى حلقة خاصة عن قصص الرعب

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بالصور.. «صاحبة السعادة» تستضيف «أحمد يونس» فى حلقة خاصة عن قصص الرعب بالصور.. «صاحبة السعادة» تستضيف «أحمد يونس» فى حلقة خاصة عن قصص الرعب

إسعاد يونس و أحمد يونس

فى حلقة خاصة ومختلفة من برنامج «صاحبة السعادة»، تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس المذيع أحمد يونس الذي قدم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية، وأهمها برنامج “ع القهوة” الذي كان يقدمه بعد منتصف الليل على إذاعة نجوم إف إم والذى تواصل مع كثير من جمهورة من خلال هذا البرنامج، كما قدم من خلاله حلقات مختلفة عن قصص الرعب التي مر بها العديد من الأشخاص، وهو البرنامج الذي نال أعلى نسب الإستماع على الإذاعة الأشهر فى .

وتدور الحلقة بشكل كامل عن الحكى والحديث عن قصص الرعب التي كان يحكيها أحمد يونس من خلال برنامجه، وسر حب إعجاب الجمهور بقصص الرعب ونجاح برنامجه، ويتحدث كذلك عن إستفادته من البرنامج، كما يتحدث أحمد يونس عن الأعمال الخيرية التي شارك فيها خلال مسيرته كإعلامي.

وكان أحمد يونس قد بدأ تقديم برنامجه “ع القهوة” على إذاعة نجوم إف إم عام 2009، وهو برنامج إجتماعي متكامل ويدخل الهاشتاج الخاص به فى قائمة التريند على موقع تويتر خلال وقت البرنامج وبعده.

تذاع الحلقة مساء يوم الثلاثاء القادم على قناة CBC.

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