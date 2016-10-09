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خلطات تطويل الشعر من مستحضرات المطبخ

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الأحد 09-10-2016 16:17

يساعد الشعر الصحي في تحسين إطلالتك ومظهرك. ولكن مشاكل الشعر أصبحت شائعة وتواجهها غالبية النساء، إذ أنّ التعب والإرهاق وقلة النوم كلها عوامل تزيد من نسبة تساقط الشعر. إليك، في هذا الموضوع، خلطات طبيعية سهلة وصحية تساعدك في التخلص من التقصّف والقشرة، وتغذي فروة الرأس لمنعه من التساقط.
لينمو الشعر بشكل طبيعي، عليك الاهتمام والعناية به بشكل دائم. تابعي هذه العلاجات الطبيعية، التي ستمنحك نتائج مذهلة.

قناع البيض لتطويل الشعر
-المكوّنات:
• بياض بيضة
• ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
• ملعقة صغيرة من العسل
- كيفية التحضير
1. خذي بياض البيضة في وعاء وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل.
2. امزجي كلّ ذلك جيّداً لتشكيل عجينة ناعمة.
3. ضعيه على شعرك وفروة الرأس بعناية. اتركيه لمدة 20 دقائق.
4. اشطفيه بالماء البارد، واغسليه بالشامبو.
يمكنك تطبيق قناع البيض مرّة واحدة في الأسبوع، للحصول على شعر طويل وبراق.إذ أنّ البيض غنيّ بالبروتينات والكبريت والزنك والحديد والسيلينيوم والفسفور واليود، ما يجعله واحداً من أفضل المكوّنات التي تعزز نمو الشعر.

عصير البطاطا لتقوية الشعر:
-المكوّنات:
•حبة بطاطا
- كيفية التحضير:
1. قشري البطاطا واستخرجي العصير.
2. ضعي هذا العصير على فروة الرأس واتركيه لمدة 15 دقيقة.
3. اغسلي شعرك باستخدام شامبو معتدل.
يمكنك تطبيق عصير البطاطا على شعرك عند كل استحمام.إذ أنّ البطاطا غنية بالفيتامينات A، B، C. والفيتامينات ضرورية جدّاً لصحة الشعر وقوته.

بودرة الفلفل لعلاج التقصف:
- المكوّنات:
•ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل
•ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
- كيفية التحضير:
1. اخلطي بودرة الفلفل مع زيت الزيتون.
2. ضعي الخليط على فروة الرأس، وخاصة في مكان ترقق الشعر.
اتركيه لمدة 10 دقائق.
3. اغسلي شعرك بالماء البارد.
يمكنك تكرار هذا العلاج مرّة واحدة في الشهر.

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سيدتي