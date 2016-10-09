تونس تلغى ضريبة العبور على الجزائريين

أعلن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد إلغاء ضريبة العبور المفروضة على العربات الجزائرية لدى مغادرتها الأراضى التونسية، مضيفا أنه أبلغ المسؤولين الجزائريين بهذا القرار الذى كانت تونس قد فرضته على المغادرين لأراضيها بقيمة 30 دينارا.

وقال الشاهد- فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات"- أن المباحثات التى جمعته اليوم الأحد، مع الوزير الأول الجزائرى عبد الملك سلال، ووفد من الحكومة الجزائرية، كانت "ممتازة"، مضيفا أنه تمت مناقشة مدى تقدم التعاون الثنائى بين البلدين على المستوى الأمنى، لا سيما فى ما يتصل بمكافحة الإرهاب ومقاومة المجموعات الإرهابية، معربا عن ارتياحه لما سجله من توافق كبير بين الطرفين فى هذا الجانب.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية، والنظر فى السبل الكفيلة بتجاوز بعض الإشكاليات العالقة، عبر إرساء رؤية استراتيجة اقتصادية كاملة ومشتركة، تشمل القطاعين الصناعى والتجارى، بهدف اختراق الأسواق الإفريقية بشكل مشترك.

وصرح رئيس الحكومة التونسية بأن المناقشات تطرقت إلى مسألة حرية التنقل بين البلدين وحرية العمل والإقامة، والتأكيد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاستثنائية التى تربط بينهما إلى مستوى أرفع، من خلال تفعيل العديد من الاتفاقيات المبرمة ودعم وتنويع مجالات الشراكة.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يؤدى اليوم الأحد زيارة عمل إلى الجزائر، رفقة وفد حكومى يتكون من وزيرى الداخلية والصناعة التجارة، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية.