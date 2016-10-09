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ألمانيا تداهم شقة أخرى بحثا عن رجل يشتبه أنه يخطط لهجوم

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ألمانيا تداهم شقة أخرى بحثا عن رجل يشتبه أنه يخطط لهجوم ألمانيا تداهم شقة أخرى بحثا عن رجل يشتبه أنه يخطط لهجوم

الشرطة الألمانية أرشيفية

اقتحمت قوات خاصة من الشرطة الألمانية شقة في مدينة تشمنيتس في شرق ألمانيا يوم الأحد واعتقلت رجلا فيما يتصل بالبحث عن لاجئ سوري يشتبه في أنه يخطط لهجوم.

وبحسب رويترز قال توم بيهارت المتحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية ساكسونيا “لم يصب أحد ولم يطلق رصاص. احتجزنا الرجل ونقوم باستجوابه الآن.”

وكانت الشرطة عثرت على متفجرات في شقة أخرى بالمدينة داهمتها يوم السبت لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المشتبه فيه جابر البكر (22 عاما). ورأت الشرطة الشاب عند مدخل المبنى الذي يضم الشقة الأولى قبل أن يفلت من قبضتها.

وقالت كاثلين زينك وهي مسؤولة أخرى في مكتب التحقيقات الجنائية بولاية ساكسونيا إن الشرطة أخلت المبنى السكني وأطلقت رصاصات تحذيرية قبل أن تداهم الشقة الأولى لتفاجأ بأن البكر ليس هناك.

وأضافت زينك أن السلطات الألمانية أبلغت أجهزة أمن أجنبية عن البكر.

وقال برنهارت “نتتبع العديد من البلاغات لكن للأسف ليس لدينا خيط واضح بعد.” وأضاف “يتعين علينا أن نواصل افتراض أن هذا الشخص يشكل خطرا.”

وقال مصدر أمني لرويترز إن هناك بعض الدلائل على أن اللاجئ السوري المطلوب يميل للتشدد الإسلامي. وقال “لكن ذلك لا يعني تلقائيا أننا نتحدث عن تنظيم داعش. قد تكون حالة تطرف فردية عن طريق الانترنت.”

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر يوليو تموز الماضي مسؤوليته عن هجومين على قطار قرب فويرتسبورج وحفل موسيقي في انسباخ أسفرا عن إصابة 20 شخصا.

 

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