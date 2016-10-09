حسن كامي: الغناء أصعب من التمثيل.. وهذه نصيحة «أم كلثوم» لي

قال الفنان حسن كامي إنه درس في كلية الحقوق وعمل في قطاع السياحة، ودخل مجال التمثيل، موضحًا «ده مشوار جامد أوي».

وتابع كامي في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة CBC “أهلي كانوا يريدن مني العمل في الدبلوماسية ولكني كنت أحب الأوبرا، وقدمت مسرحية مع جلال الشرقاوي، وأعجبتني الموسيقى الخاصة بها وقمت بعمل بروفات 6 أشهر دون أن أفهم شيئا”.

وأردف “التمثيل مثل الطعام وسهل ولكن الغناء صعب لأنه يحتاج إلى تدريبات والتمثيل لو كان بموهبة سيكون هناك ممثل ولو لم يكن جيدا فلن يقبل بالفنان أحد، ولكنها ليست مشكلة عظيمة مثل مغني الأوبرا لأن الأخير يلعب مباراة ملاكمة في الغناء”.

واستكمل “اتحدث مع فاطمة سعيد المطربة وهي فخر للمصريين وأنا متيم بالغناء ولكني لست كذلك في التمثيل، كما أعشق أيضًا الكتب وأم كلثوم قالت لي «خايفة عليك لأنك لسه في مقتبل لعمر ولذلك حتى تكون مغني شاطر لازم تذاكر وأوعى تتغر ولازم تتعلم يوميًا من كل واحد».

وأوضح الفنان حسن كامي أنه تعرف على زوجته حين كان غير معروفًا، لافتًا إلى أنها تحب جدًا مشاركته فيما يقدمه ويغنيه.

وتابع “عندما ماتت كنت بجانبها وأمسك يدها ولولاها لما فعلت شئ في حياتي”.