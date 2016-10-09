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إحالة أوراق متهم باغتصاب وقتل تلميذ إعدادي بالغردقة للمفتي

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إحالة أوراق متهم باغتصاب وقتل تلميذ إعدادي بالغردقة للمفتي إحالة أوراق متهم باغتصاب وقتل تلميذ إعدادي بالغردقة للمفتي

قضت محكمة جنايات الغردقة ، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، بإحالة أوراق فرد أمن بشركة خاصة للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بهتك عرض تلميذ بالإعدادي وقتله داخل عقار تحت الإنشاء، وذلك بعد اعترافات المتهم أمام ضباط مباحث المديرية داخل قسم الشرطة وتمثيله للجريمة.

وتبين أن المتهم يدعى «على.م.م»، ويقيم مركز هيها، محافظة الشرقية، 21 عاماً، ويعمل بشركة أمن خاصة، بعد انتهاء عمله بحراسة أحدى فروع شركات المحمول بشارع الشيراتون السياحي منتصف الليل عاد مع المجني عليه مدعو «مصطفى.ش.ع»، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من عمله في «مقهى صغير»، مجاور لمقر عمل المتهم، حيث إن محل عمل حارس الأمن بجوار المقهى، الذي يعمل بها الطالب المجني عليه.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه عند منطقة السقالة أمام أحدى العمارات السكنية تحت الإنشاء قام المجني عليه بدخول العمارة لقضاء حاجته، وعندما خلع بنطاله اعتدى عليه حارس الأمن جنسياً، عنوة وهدده المجني عليه بأنه سيخبر اسرته وسيفضح أمره، وحاول الهروب من المتهم إلا ان المتهم ضربه على رأسه بكتلة خرسانية وأنهى حياته.

وتوصلت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إلى القاتل وضبطه بعد تشكيل فريق بحث، مكون من المقدم عماد حمدي، مفتش مباحث أول الغردقة، والرائد أسامة مهران، معاون أول مباحث الغردقة، والنقيب حمدي السيد.

كانت بداية تلك الواقعة عندما تبلغ الرائد أسامة مهران، معاون أول مباحث قسم شرطة الغردقة، بالعثور على جثة لطفل في مطلع العقد الثانى من العمر، ملقاة ومهشمة الرأس داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة السقالة المجاورة لمقر فرق أمن البحر الأحمر، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، برئاسة العميد صلاح فراج، رئيس المباحث الجنائية، وتم إخطار النيابة العامة، الذي قامت بدورها بتشكيل فريق منها ترأسه المستشار طه الجوهري، مدير النيابة.

وتمت المعاينة الأولية الذي أخذ بعدها قرارا بنقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وعرضها على الطب الشرعي حيث تبين وجود تعدٍ جنسي، بعد أن لاحظ أن صاحب الجثة بدون بنطال، وأنه شبه عارٍ من ملابسه.

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