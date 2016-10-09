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طالب يحرر محضرا ضد مدرس بالدقهلية تعدى عليه بالضرب

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طالب يحرر محضرا ضد مدرس بالدقهلية تعدى عليه بالضرب طالب يحرر محضرا ضد مدرس بالدقهلية تعدى عليه بالضرب

>الدقهلية شريف الديب

حرر طالب بمدرسة تمى الأمديد بالدقهلية، محضرا فى مدرس علم النفس بالضرب بالعصا وإصابته بكدمات.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم محمد رمضان عبد البر 16 سنة، طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة تمى الأمديد الثانوية، بقيام المدعو هانى ح ح ق 38 سنة مدرس مادة علم النفس بذات المدرسة، ومقيم بندر تمى الأمديد بالتعدى عليه بالضرب بعصا وإصابته بكدمات طولية بالظهر، وذلك بدعوى تزاحمه أثناء استلام الكتب المدرسية.

 

وبالتنسيق مع إدارة تمى الأمديد التعليمية، وبسؤال المدرس اعترف بتعديه على الطالب بالضرب لتعمده إهانته والسخرية منه أمام الطلبة، وتم تحرير المحضر رقم 5176 لسنة 2016، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بإخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته.


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