مهاب مميش: مصر لديها حنكة سياسية وقناة السويس بخير

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنه يشعر بألم من إصرار بعض القوى الإقليمية على تشويه الأوضاع في مصر وترويج الشائعات عنها ومحاولة الضغط عليها لإحباط شعبها وإيقاف مسيرة النمو.

وأكد مميش في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كل هذه المحاولات لن تفلح لأن مصر لديها حنكة سياسية أكثر من أي دولة بالعالم وقادرة على الوقوف في وجه كل تلك المحاولات.

ووجه مميش رسالة إلى المصريين عن قناة السويس قال فيها: "اطمنئوا قناة السويس بخير ولسه الأوضاع هتتحسن أكثر والدخل هيزيد وحركة التجارة هتزيد، وبإذن الله المنطقة الصناعية والمشروع القومى الكبير المخطط له بإقليم القناة سيكون فاتحة خير لكل المصريين".

جاء ذلك على هامش احتفال مرور 150 عام على الحياة البرلمانية في مصر التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء البرلمانات المصرى والعربى والافريقى ووفود ونواب من الدول العربية والافريقية.