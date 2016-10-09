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مهاب مميش: مصر لديها حنكة سياسية وقناة السويس بخير

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مهاب مميش: مصر لديها حنكة سياسية وقناة السويس بخير مهاب مميش: مصر لديها حنكة سياسية وقناة السويس بخير

>كتب نور على – محمود سعد الدين – سماح عبد الحميد – تامر إسماعيل – تصوير حازم عبد الصمد

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنه يشعر بألم من إصرار بعض القوى الإقليمية على تشويه الأوضاع في وترويج الشائعات عنها ومحاولة الضغط عليها لإحباط شعبها وإيقاف مسيرة النمو.

وأكد مميش في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كل هذه المحاولات لن تفلح لأن مصر لديها حنكة سياسية أكثر من أي دولة بالعالم وقادرة على الوقوف في وجه كل تلك المحاولات.

ووجه مميش  رسالة إلى المصريين عن قناة السويس قال فيها: "اطمنئوا قناة السويس بخير ولسه الأوضاع هتتحسن أكثر والدخل هيزيد وحركة التجارة هتزيد، وبإذن الله المنطقة الصناعية والمشروع القومى الكبير المخطط له بإقليم القناة سيكون فاتحة خير لكل المصريين".

جاء ذلك على هامش احتفال مرور 150 عام على الحياة البرلمانية في مصر التي حضرها الرئيس عبد الفتاح ورؤساء البرلمانات المصرى والعربى والافريقى ووفود ونواب من الدول العربية والافريقية.

 

 


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مصر 365

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