أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها تغطية لاحتفال مصر بمرو 150 عاما على الحياة البرلمانية فى مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شرم الشيخ.

فيما يلى موجز أخبار السادسة :

- السيسى فى تهنئته لمجلس النواب: أنجزت المهام الصعبة.. الرئيس باحتفالية 150سنة برلمان: تجربتنا النيابية ناضجة

فى البداية نشر اليوم السابع النص الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فتتاح احتفالية 150 سنة برلمان التى تقام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وفود عربية وأفريقية وعالمية تمثل برلمانات العالم.

- سفيرنا بإثيوبيا: شرحت لأديس أبابا موقف مصر من مزاعم دعم المعارضة

وردا على المزاعم التى انتشرت حول دعم مصر للمعارضة الإثيوبية قال السفير أبو بكر حنفى، سفير مصر لدى إثيوبيا، إنه التقى وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية برهانى كرستوس، نهاية الأسبوع الماضى، بناء على طلب الأخير لتوضيح الموقف المصرى مما نشرته بعض وسائل الإعلام من مزاعم حول دعم القاهرة لجبهة تحرير الأورومو المعارضة، نافيا أن يكون قد جرى استدعائه لوزارة الخارجية الإثيوبية، وقال فى تصريح خاص لليوم السابع: " لم يكن أستدعاءً، وأنما طلب لقاء من جانب وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية".

- "الخدمة الوطنية" يستورد الدفعة الثانية لألبان الأطفال.. والسعر 30 جنيها

وفى إطار توفير اللبن المدعم للأطفال، وصلت إلى ميناء الدخيلة بالإسكندريه الدفعة الثانية من شحنات ألبان الأطفال التى تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على توريدها، بالتعاون مع شركات الألبان العالمية ، تمهيدا لتوزيعها على الشركات المختلفة وطرحها بالصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة التابعة لوزارة الصحة بمختلف محافظات الجمهورية، بسعر 30 جنيها للعبوة الواحدة.

- رئيس وفد مجلس العموم البريطانى: لم أعلم بتحذير سفارتنا ولو علمت لأصررت على المجئ لمصر

وردا على تحذيرات السفارات الأجنبية الثلاثة لرعاياها فى مصر، قال جيرالد هاورث، رئيس وفد مجلس العموم البريطانى، أنه جاء لمصر وليس لديه علم ببيان التحذير الذى أصدره السفارة البريطانية .

- وزير المالية: مصر أوشكت على الانتهاء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن مصر أوشكت على الانتهاء من البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، وأنه يمثل خطوة لتدعيم الثقة فى برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له مشيرا الى ان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق

- وزير التموين : أرصدة السكر فى مصر امنة حتى فبراير القادم

فى سياق آخر أكد اللواء محمد علي مصيلحى وزير التموين، أن أرصدة السكر في مصر امنة ، وأن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى فبراير القادم، فضلا عن التعاقد علي 420 الف طن سكر سوف تصل مصر خلال هذا الشهر.

- رئيس البرلمان الإفريقى للمصريين: حافظوا على السيسى وجيش مصر من أجل أفريقيا

كما دعا روجيه انكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقى، الصحفيين بأن يكونوا صناع سلام، مشددًا على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وهناك رغبة بألا تقف مصر على قدميها، مؤكدا "رسالتى للجميع حافظوا على رئيس مصر وجيشها من أجل أفريقيا".

- النواب من قلب "مدينة السلام": مصر آمنة ونجاح احتفالية "150 عام برلمان" أبلغ رد على مزاعم السفارات

"نجاح الاحتفالية أبلغ رد على مزاعم السفارات الأجنبية بشأن التهديدات الأمنية المحتملة".. تلك كانت التعليقات الأولى لأعضاء مجلس النواب، حول الاحتفالية التى نظمها مجلس النواب، اليوم الأحد، فى ذكرى مرور 150 عاماً على نشأة الحياة النيابية، بمدينة شرم الشيخ، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من رؤساء البرلمانات على مستوى العالم، مؤكدين أن مصر ستظل أبداً ودائما بلد الأمن والأمان.

- طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

- البرلمان ينتفض ضد التزوير.. مدرسة أمريكية بالمعادى تدرس انتصار إسرائيل بحرب أكتوبر

انتفض نواب لجنتى التعليم والخارجية بالبرلمان، ضد تزوير المدرسة الأمريكية بالمعادى للتاريخ المصرى، وزعم أن إسرائيل هى التى انتصرت فى حرب أكتوبر 1973، مطالبين بضرورة التحقيق فى الواقعة، ومؤكدين إرسال لجنة للتحقيق فى الأمر، ومطالبين كل من وزارة التربية والتعليم والخارجية بإرسال احتجاج رسمى لواشنطن على التزوير.

- 4 وزراء ومحافظا القاهرة والجيزة يشهدون توقيع عقد أعمال مترو الهرم

شهد اليوم الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، توقيع عقد الأعمال الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وممثلى هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) وتاكيهيرو كاجاوا السفير اليابانى بالقاهرة.

- جابر نصار: تحاليل تسكين المدن الجامعية أثبتت تعاطى 20 طالبا وطالبة للمخدرات

وفى إطار مواجهة المخدرات، أظهرت نتائج تحاليل الدم التى تجريها جامعة القاهرة للطلاب والطالبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية، إن 20 من المتقدمين والمتقدمات ثبت تعاطيهم مواد مخدرة .

- آخر افتكاسات مفتى الجماعة الإسلامية: لعب كرة القدم حرام فى 5 حالات

فى فتوى تحريم السعادة على الناس وإيجاد متنفس من ضغوط الحياة، حدد الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، عددا من الحالات لا يجوز فيها لعب كرة القدم. فتوى "عبد الآخر" جاءت ردا على سؤال نصه: "ما حكم لعب كرة القدم، فقد سمعت أن بعض المشايخ حرموا لعبها بعلة التشبه بالكفار فهل هذا صحيح؟".

- مقتل 6 جنود أمريكيين و8 أفغان فى انفجار عبوة ناسفة شرق أفغانستان

وعالميا قتل 6 جنود أمريكيين فى تفجير عبوة ناسفة بقافلة فى جلال أباد شرق أفغانستان. كما قتل 8 جنود أفغان فى هجوم لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى لوحدات القوات الخاصة الأفغانية بجلال أباد.

- محمد رمضان لـ"ست الحسن": "ماليش أعداء.. ومصر بلد الأمن والأمان"

وفنيا أكد الفنان محمد رمضان، أن الحادث الأخير الذى تعرض له لم يكن رصاصة، ولكنه حجر صغير اصطدم بسيارته، قائلًا "لكن من شاهدها قال أنها رصاصة، ولذلك ظن الجميع أنها رصاصة"، لافتًا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، وانه يحب الاختلاط وسط الجمهور.

- نصائح طبية للشباب والكبار.. تجنبوا البرامج السياسية واستبدلوها بالأفلام الأبيض والأسود

وطبيا حذر الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب فى مصر بين الشباب، والتى ترجع إلى الضغوطات النفسية والظروف السياسية والاقتصادية السيئة فى البلاد التى تلعب دورا كبيرا فى ارتفاع نسب الإصابة بالقلب، موضحا أن مشاهدة البرامج السياسية أدت أيضا إلى ارتفاع الإصابة بأمراض القلب بين الشباب والكبار.

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