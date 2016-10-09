"منتخب مصر" ولاعبوه يحتلون قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"

اتجهت آمال وأنظار المصريين إلى مباراة منتخب مصر والكونغو، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018، وكان من الطبيعى أن يتصدر هاشتاج "منتخب مصر" قائمة الأكثر تداول على مواقع التواصل فى مصر.

وانحصرت كل الكلمات الأكثر تداولا على تويتر، على المباراة حيث تصدر منتخب مصر، وعبد الشافى، وعلى جبر، ومحمد صلاح، وعمر جابر، ويلا مونديال، وكأس العالم، وعصام الحضرى، وعبد الله السعيد.

وكانت كل الكلمات السابقة هى الأكثر تداول على تويتر خلال الساعة الماضية بالتزامن مع مباراة منتخب مصر.

وشارك المغردون على "تويتر" الدعوات والأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطنى، وأيضا بعض التحليلات الفنية والأخبار لحظة بلحظة منذ إطلاق صافرة بداية. المباراة.