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أمين عام الجامعة العربية يأسف لفشل مجلس الأمن في التوصل لاتفاق حول حلب

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أمين عام الجامعة العربية يأسف لفشل مجلس الأمن في التوصل لاتفاق حول حلب أمين عام الجامعة العربية يأسف لفشل مجلس الأمن في التوصل لاتفاق حول حلب

أحمد أبو الغيط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لعجز مجلس الأمن خلال مداولاته أمس عن التوصل إلى موقف موحد بشأن وقف إطلاق النار في حلب, وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة الموقف المتدهور في المدينة, وإجلاء المرضى, والجرحى الذين يعانون جراء القصف الجوي والحصار المتواصل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي, بأن الأمين العام ذكر في هذا الصدد بالبيان الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، والذي طالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته إزاء الأزمة السورية، وتبعاتها الخطيرة، مشيرا إلى أن الأمين العام عبر عن أمله في أن تقوم منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن – بالدور المنتظر منها, وأن يسمو المجلس فوق خلافات أعضائه ويرتقي إلى مستوى الأزمة الطاحنة التي تواجهها مدينة حلب حاليا.

وأوضح عفيفي أن الأمين العام يرحب بالمبادرة الأوروبية الإنسانية – التي صدرت بالتنسيق مع الأمم المتحدة – لمساعدة، وإغاثة المدنيين العزل في شرقي حلب..داعيا إلى ضرورة التجاوب معها من جانب الأطراف المنخرطة في الصراع.

أ ش أ

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