إخلاء سبيل هيثم محمدين وقشطة بتدابير احترازية في تظاهر «ترسيم الحدود»

أخلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، سبيل كل من هيثم محمدين الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل، وحمدي قشطة عضو الحركة، بتدابير احًترازية، في واقعة اتهامهما بالتحريض على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة إرهابية.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على حمدى كمال الشهير بـ”حمدي قشطة” خلال تظاهرة في منطقة بولاق الدكرور يوم 25 أبريل الماضي، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتحريض على التظاهر.