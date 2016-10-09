هيئة قناة السويس : موانئ بورسعيد تستقبل 22 سفينة

أعلن المركز الإعلامي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن موانئ بورسعيد استقبلت 22 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينه واحدة ومنتظر دخول سفينة واحدة.

وأضاف المركز أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين.

ومن المنتظر دخول 6 سفن وجارى التنسيق مع الجهات المعنية بالهيئة لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن وتسريع عمليات الشحن والتفريغ وعمل الأوناش الثابتة والمتحركة على السفن لتوفير عامل الوقت لاستقبال السفن المنتظرة خارج الميناء.

أ ش أ