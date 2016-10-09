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في مشهد محزن ومؤثر وللمرة الثانية: مواطن يتجرد من ثيابه وسط الشارع ويصرخ قائلاً “فينك يا سيسي الأسعار بقت نار ومش عارف أأكل ولادي”..(فيديووصور)

  • مصر
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في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون في الفترة الأخيرة، نجد بالتأكيد أفراد كثيرون من الشعب المصري غير قادرين على توفير مستلزمات الحياه والمعيشة مهما علا دخله في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار الذي تشهده البلاد، لكن الغريب هو أن يكون في عام 2016 مواطن معاشه 23 جنيه، لا تتعجب وهذا ما ظهر في أحد الفيديوهات التي قام أحد المواقع بنشره منذ أيام، لمواطن مصري من الإسكندرية قام بتعرية نصفه الأعلى وجلس في أحد ميادين محافظة الإسكندرية شاكياً همه للمارة. ووجه الرجل كلامه للمارة وسألهم ماذا يفعل بالثلاثة وعشرون جنيه كما قال لهم “اتفرجوا عليا يا اللي مش عارفين تجيبوا ليا حقي”، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي منتقدين أوضاع مصر في الفترة الحالية والتي تزداد سوء.

واليوم تكرر نفس المشهد تقريباً حيث قام رجل بالتعري والوقوف أمام محكمة الجيزة عاريا وصارخاً وقائلاً “اتظلمنا يا ريس، فين العيشة الكويسة اللي وعدتنا بيها، الأسعار بقت نار، أنا اتظلمت أنا وولادي، ولادي 5 ومش عارف أأكلهم”.

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