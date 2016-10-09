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ماي تؤكد ان بريطانيا مستعدة لتقديم كل الدعم لجوتيريش

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ماي تؤكد ان بريطانيا مستعدة لتقديم كل الدعم لجوتيريش ماي تؤكد ان بريطانيا مستعدة لتقديم كل الدعم لجوتيريش

تيريزا ماي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا مستعدة لتقديم كل الدعم لأنطونيو جوتيريش مع استعداده لتولي منصبه كأمين عام للأمم المتحدة، معربة عن سعادة حكومتها بانتخابه.

واعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء – في بيان – إن رئيسة الوزراء أكدت خلال اتصال هاتفي مع جوتيريش التزام المملكة المتحدة العميق بقيم ورسالة الأمم المتحدة.

وشددت على رسالتها, في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، “أنه حان الوقت للدول للتحول إلى الأمم المتحدة وتقديم الدعم القوي لرؤيتها وقيمها, كمجتمع من الدول تهدف إلى توفير الأمن والحد من الظلم في جميع أنحاء العالم”.

بدوره، قال جوتيريش إن الخروج من الاتحاد الأوروبي يقدم فرصا للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل لعب دور هام في المجتمع الدولي, بما في ذلك المؤسسات العالمية الرئيسية مثل الأمم المتحدة.

أ ش أ

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