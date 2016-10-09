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السفير المصري في إثيوبيا ينفي استدعائه.. ويؤكد: لانتدخل في الشأن الداخلي للدول

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السفير المصري في إثيوبيا ينفي استدعائه.. ويؤكد: لانتدخل في الشأن الداخلي للدول السفير المصري في إثيوبيا ينفي استدعائه.. ويؤكد: لانتدخل في الشأن الداخلي للدول

السفير المصري في إثيوبيا أبو بكر حنفي

نفى السفير المصري في إثيوبيا أبو بكر حنفي ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية حول استدعائه من جانب وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية برهاني كرستوس.

وأكد حنفي في تصريحات صحفية أن ما تم هو طلب عبر الهاتف لإجراء لقاء من جانب مسئولي وزارة الخارجية الإثيوبية، موضحًا أنه لم يكن استدعاء حيث أن الاستدعاء إجراء دبلوماسي يتم بصورة رسمية ويعني الاحتجاج على موقف ما، لافتًا إلى أنه لم توجه خلاله أية اتهامات إلى ولكن تم طلب تفسير لما نشر في وكالة «الأناضول» التركية عن دعم مصر لمجموعات «الأورومو» التي تقوم باحتجاجات وأعمال شغب خلال الفترة الماضية أدت إلى إعلان الإثيوبية اليوم حالة الطوارئ في البلاد.

وأضاف السفير المصري في أديس أبابا أنه أكد خلال اللقاء لمسئولي الخارجية الإثيوبية أن مصر دولة كبيرة ولا تتدخل في الشأن الداخلي لأية دولة سواء داخل أفريقيا أو حول العالم، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي ظهرت في الاتفاقيات الأخيرة مثل اتفاق المبادئ حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا واقتراح مصر إنشاء صندوق استثماري لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاريع التعاون في مجالات الصحة والثقافة.

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