محمد بن راشد يحضر أفراح الملا والشيراوي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور حبيب محمد شريف الملا لمناسبة زفاف نجله عبدالله الى كريمة خالد عبدالله الشيراوي .

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> وحضر الحفل الذي أقيم بعد ظهر اليوم خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من أعيان البلاد والمسؤولين وأقارب العروسين.

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