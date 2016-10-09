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الثلاثاء ا رئيس الوزراء ضيف «هنا العاصمة» على CBC

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الثلاثاء ا رئيس الوزراء ضيف «هنا العاصمة» على CBC الثلاثاء ا رئيس الوزراء ضيف «هنا العاصمة» على CBC

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء – أرشيفية

يستضيف برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «CBC» المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء.

ويتحدث إسماعيل خلال الحوار لأول مرة بعد عام من توليه المسؤولية عن ما قدمه خلال الفترة الماضية، كما يجيب عن أسئلة الملفات الحرجة، ويوضح من سيدفع ثمن فاتورة الإصلاح الإقتصادي، وهل ستدخل حكومته في مواجهة مع البرلمان، وأيضًا بماذا يعد المواطن المصري.

ويكشف اسماعيل عن خطته المستقبلية، وكيف يرى الأزمة الاقتصادية في ، وما رؤيته لحلولها.

ويتحدث رئيس الوزراء عن القرارات الأخيرة التي تم إصدارها مثل قانون القيمة المضافة، والخدمة المدنية، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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