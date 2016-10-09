افتتاح مطعم «ماكدونالدز» في ميونيخ بعد حادث القتل العشوائي

أعيد افتتاح فرع مطعم ماكدونالد في مدينة ميونيخ الألمانية، وذلك بعد مضي أكثر من 11 أسبوعًا على حادث القتل العشوائي، الذي بدأ في المطعم الكائن داخل المركز التجاري الأولمبي، وراح ضحيته تسعة قتلى بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وكان الشاب علي سنبلي “18 عامًا”، نفذ في الثاني والعشرين من يوليو الماضي هجومًا بالرصاص داخل المطعم، فقتل خمسة شباب، ثم واصل هجومه خارج المطعم، فقتل أربعة آخرين قبل أن ينتحر في وقت لاحق، ليكون إجمالي القتلى في الهجوم عشرة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال متحدث باسم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالد، إن فرع المطعم ظل مغلقًا بعد الهجوم لفترة جرى خلالها إعادة بنائه وتم نقل باب المدخل إلى مكان آخر، وذلك بعد أن أظهر تصوير على الهاتف المحمول لأحد شهود العيان كيف خرج منفذ الهجوم من الباب القديم وأطلق الرصاص على المارة.

ولا يزال الفرع يحتفظ بنفس طاقم العمل الذي كان موجودًا قبل وقوع الهجوم، بالإضافة إلى تسعة عاملين آخرين.

وأضاف المتحدث أن الرعاية النفسية المقدمة للعاملين الذين شهدوا الحادث “غير محددة بزمن” وتابع أن المطعم يقدم لهم الدعم النفسي “طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك”.