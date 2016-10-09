أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إعدام 100 طن رؤوس أبقار ولحوم فاسدة بشبرامنت

Google+ Print
إعدام 100 طن رؤوس أبقار ولحوم فاسدة بشبرامنت إعدام 100 طن رؤوس أبقار ولحوم فاسدة بشبرامنت

 

جانب من اللحوم الفاسدة

شنت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري في الجيزة، حملة نتج عنها إعدام من 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء داخلية «لحوم فاسدة» داخل مقلب شبرامنت العمومي، بعد ضبطها داخل ثلاجات أحد المزارع الموجودة بمركز ومدينة منشأة القناطر، قبل طرحها بالأسواق.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالمساهمة في أعمال نقل المضبوطات مع مديرية الطب البيطرى، نظرًا لضخامة الكميات المضبوطة وإعدامها في المدفن الصحي بشبرامنت بالطرق الصحية.

وكانت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قد تمكنت من ضبط 100 طن من رؤوس وأحشاء وأرجل الماشية والأبقار قرب المنصورية في ثلاجات ضخمة.

المراسل عمر جمال

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا