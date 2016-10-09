إعدام 100 طن رؤوس أبقار ولحوم فاسدة بشبرامنت

شنت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري في الجيزة، حملة نتج عنها إعدام من 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء داخلية «لحوم فاسدة» داخل مقلب شبرامنت العمومي، بعد ضبطها داخل ثلاجات أحد المزارع الموجودة بمركز ومدينة منشأة القناطر، قبل طرحها بالأسواق.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالمساهمة في أعمال نقل المضبوطات مع مديرية الطب البيطرى، نظرًا لضخامة الكميات المضبوطة وإعدامها في المدفن الصحي بشبرامنت بالطرق الصحية.

وكانت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قد تمكنت من ضبط 100 طن من رؤوس وأحشاء وأرجل الماشية والأبقار قرب المنصورية في ثلاجات ضخمة.

المراسل عمر جمال