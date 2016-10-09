الداخلية الألمانية: لا نزال في مرمى «الإرهاب الدولي»

ذكرت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في مدينة شمنيتس بولاية سكسونيا شرقي البلاد، تظهر مجددًا أن ألمانيا لا تزال تقع “في مرمى الإرهاب الدولي”.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد بالعاصمة الألمانية برلين “إن أحداثًا مثل التي وقعت في كل من مدينة أنسباخ أو فورتسبورج أو شمنيتس تجسد هذا الوضع الخطير. إنها تظهر أننا لا يمكننا استبعاد مثل هذه الأحداث – كالتي رأيناها مؤخرا في فرنسا وبلجيكا – في ألمانيا. إنها تظهر في الوقت ذاته أن سلطاتنا الأمنية يقظة للغاية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن أفراد الشرطة بمدينة شمنيتس عثروا على مئات الجرامات من مواد شديدة الانفجار في شقة لشاب سوري بالمدينة، أمس السبت.

وتبحث الشرطة حاليًا عن الشاب السوري “22 عامًا” الذي يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ تفجير.