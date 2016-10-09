رئيس جامعة المنصورة :نسعى للتواصل مع الطلاب لطرح مشكلاتهم

انطلقت فعاليات أسبوع التواصل الطلابى الأول بجامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الإدارة العامة الذى ستمتد فعالياته من 9 إلى 13 أكتوبر 2016 اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس الجامعة، الذى أكد سعيه للتواصل مع كافة الطلاب لحل مشكلاتهم وإيجاد حلول لها.

وحضر فعاليات أسبوع التواصل الطلابى، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور زكى زيدان نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد أنور العدل مسئول التواصل الطلابى بالجامعة ، ومالك أحمد المناع رئيس شركة أيديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالإضافة لعمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من طلاب كليات الجامعة .

ويهدف الأسبوع إلى تحقيق التواصل مع الطلاب من مختلف كليات الجامعة للتعرف على المشكلات التى تواجههم ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها ، وتنظيم برامج ودورات تدريبية لتأهيل الطلاب حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج .

وتم خلال الافتتاح عرض فيلم تسجيلى عن نصر أكتوبر 1973 م أعقبه استعراض كليب يتضمن صورا تمثل التواصل التواصل الطلابى داخل مختلف كليات جامعة المنصورة، كما تم الإعلان عن مبادرة شركة أورنج للمحمول لتأهيل وتوظيف 100 ألف مصرى منطلقة من جامعة المنصورة مرورا بعدة مراحل بداية من تدريب 700 طالب فى السنة الأولى ومرورا بمتابعة التدريب من خلال ندوات تنظمها الجامعة وانتهاءاً بتوفير فرص عمل فى مجالات البرمجة والمحاسبة وتصميم الدعاية وإدارة الأعمال وأعمال السكرتارية والتسويق الإلكترونى .

واستعرض الدكتور أحمد أنور العدل مسئول التواصل الطلابى بجامعة المنصورة برنامج أسبوع التواصل الطلابى الأول بجامعة المنصورة مشيدا بدور الطلاب اللذين ساعدوا فى تنظيم هذا الأسبوع كشكل من أشكال الأنشطة التفاعلية لتنمية قدرات ومهارات الطلاب لسد الفجوة بين الواقع العملى والدراسة الأكاديمية .

وطالب الدكتور أشرف عبد الباسط باستحضارالطلاب للروح التى سادت بين المصريين خلال نصر أكتوبر خلال دراستهم بالجامعة التى يقع على عاتقها إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال عقد مثل هذه الفعاليات التى يجب على الطلاب استغلالها لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ليصبحوا مؤهلين للحصول على وظائف مناسبة .

وأكد الدكتور محمد حسن القناوى أن الطلاب هم البناء الأساسى بالجامعة ويسعى الجميع لتذليل كافة الصعاب أمامهم مضيفا أن الجامعة تسعى للوصول لكل الطلاب فى مختلف الكليات لطرح مشكلاتهم وإيجاد حلول لها ومن هنا جاء سبق جامعة المنصورة فى تعيين معاونى رئيس الجامعة من الطلاب بحيث يحضرون اجتماعات مع قيادات الجامعة ينقلون خلالها نبض كل كلية للقيادات الجامعية دون أن يغفل حث الطلاب على الالتحاق بمختلف الدورات لتنمية مهاراتهم لإيجاد فرص عمل تلائم تخصصاتهم المختلفة .