"تموين الشرقية" يحرر محضرًا لصاحب مكتبة بتهمة حيازة 12 كراسة مجهولة المصدر

حررت حمله تموينية بالشرقية المحضر رقم 6675 جنح القسم لسنة 2016، لصاحب مكتبة يدعى "عماد ف ح"، صاحب مكتبة بناحية المجاورة 40 فى العاشر من رمضان، لحيازته سلع غير غذائية مجهولة المصدر عبارة عن "12" كراسة.

وكانت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين شنت حملة مكبرة على المحال والمتاجر فى مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 21 مخالفة أخرى عبارة عن 3 مخالفات فى مجال الصحة العامة، و2 عدم حيازة شهادة صحية، و5 مخالفات عدم إعلان عن أسعار، و10 مخالفات سلع مجهولة المصدر، وواحدة لمخبز.