مصطفى شعبان عن فوزه في استفتاء رمضان "سيدتي": شكراً للجمهور العربي لتفاعله مع أعمالي

دائماً يعزف النجم مصطفى شعبان في منطقة متفردة بدراما رمضان كل عام، ويكاد يكون هو النجم الوحيد الذي يجمع بين الأداء الكوميدي والتراجيدي، ويمتلك كممثل أدواته في تقديم كل أداء منهما، بالإضافة لكونه نجماً صاحب بصمة خاصة يختار كل عام موضوعاً من واقع الحياة ولا يبتعد عن هموم ومشاكل المجتمع العربي فى مسلسلاته.

وعلق الفنان مصطفى شعبان على فوزه في استفتاء "سيدتي" كأفضل ممثل كوميدي مصري عن مسلسل " أبو البنات " أنه لا يجد أي عبارة تعبر عن حبه واحترامه للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج سوى كلمة " شكراً " وخاصة أن هذا الجمهور هو الذي صنع نجوميتي وأشعر ذلك في الشارع عندما أتقابل معهم في كل الدول العربية وأجدهم يقولون لي "الافيهات التي أقولها في أعمالي وهذا يشعرني بأنني يجب بذل أقصى طاقة للحفاظ على شعبيتي وهذا ليس سهلاً .

فـ "أبو البنات" قدم عملاً أسرياً كوميدياً اخترت فيه مناقشة مشاكل الفتيات في أعمار مختلفة ما بين الطفولة والمراهقة وسن النضج وتعمقت داخل العلاقات الأسريّة ودخلت كأب عالم الفتيات المليء بالأسرار والمواضيع، والتي نكاد لا نعرف شيئاً عنها. فالتباعد التكنولوجي والفجوة التى خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أساليب التربية القديمة بالية، ولذلك فكان بحثي في تقديم وسائل تربية حديثة".