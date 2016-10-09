رغم تعرض ناصيف زيتون للسرقة «ما ودعتك» في المرتبة الأولى

رغم تعرض أغنية ماودعتك للتسريب لأحد المعجبين، الذي بدوره أعاد إرسالها إلى إدارة شركة الإنتاج للتحقيق في ذلك، ما دفع ناصيف للاعتقاد بأن أحداً ما سرق CD من العشرة التي يمتلكها في منزله، متضمنة الألبوم بأكمله إلا أن الأغنية بمجرد ما طرحت عبر موقع أنغامي حقق الفنان ناصيف زيتون رقماً قياسياً متصدراً سباق الأغاني العربية، بعد أن تجاوز عدد مستمعيها الربع مليون، حاصداً بعد إطلاق ألبومه الـ 100 مليون Streams على تطبيق أنغامي.

«ما ودعتك» تأتي ختاماً لقافلة أغانيه التي طرحها منذ نحو شهرين، وهي من كلمات وألحان محمد عيسى، توزيع جيمي حداد، وإنتاج شركة «وتري» وبإدارة شركة Music Is My Life.