نسرين طافش هذه قصتي مع الإدمان فاستفيدوا منها

دبي - تمام عجمية

على ما يبدو أن الفنانة نسرين طافش قد خاضت في عالم الطاقة، ليتحول هذا الأمر بالنسبة لها للابتعاد عن كل العادات السيئة، ومن هذه العادات التدخين، وهذا ما جعل طافش تشارك متابعيها عبر الأنستغرام بقصتها مع الإقلاع عن التدخين وقالت: بعد إدمان دام عشر سنوات، داعية جمهورها «للحفاظ على صحتهم».

وأضافت: «لست هنا بمعرض إخباركم عن كم الأمراض التي يسببها التدخين، والتي تعرفونها جميعاً ومنها أمراض القلب والشرايين والزهايمر، وغيرها من الأمراض التي تسرق عمرك وتسرق سعادة أغلى الناس لك.

من سنتين ونصف أقلعت تماماً عن التدخين بقرار وقناعة تامة، لم يطلب مني أحد ذلك، ولم أجبر بسبب مرض، ولم أجد صعوبة بالغة في الإغلاق بعد إدمان تدخين لمدة عشر سنوات، كثر يسألونني كيف استطعت فعل ذلك؟

الحقيقة أن الموضوع أسهل مما يمكن أن يتخيله أي أحد، حين تفهم وتؤمن أنك تفسد هدية الله لك، وجهك جسدك صحتك، إقلاعك عن التدخين صحوة وشكر وتقدير لنعم الله عليك، فأي متعة هذه التي تأخذ منك نضارة بشرتك ونشاطك وحيويتك؟ هل تعتقد أن هدية الصحة من ربك ستدوم عندما تستهتر وتستهزئ بها؟ جاوب نفسك و خذ قرارك اليوم .. و تذكر انك تستطيع ان تحيا حياة أفضل ولأنك تستحق أن تحيا حياة افضل ".