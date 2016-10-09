ماذا قالت شكران مرتجى عقب فوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء سيدتي لبرامج ومسلسلات رمضان 2016

أعربت النجمة السورية شكران مرتجى عن سعادتها بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية سورية عن دورها في مسلسل " باب الحارة " في استفتاء سيدتي لبرامج ومسلسلات رمضان 2016 وقالت في حديث خاص لـ " سيدتي نت " : هذه هي السنة السادسة أو السابعة التي أحصل فيها على هذه الجائزة و بالتحديد عن فئة الكوميديا وفي العام الماضي حصلت على جائزة أفضل ممثلة سورية وهذا يعني لي الكثير " .

وأضافت شكران : " سيدتي لها مصداقيتها الكبيرة عدا عن أن الجائزة اتت بناءاً على تصويت الجمهور الواسع و المتنوع الذي تملكه سيدتي وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لي ويعني لي الكثير وبصراحة أنا أنتظر في كل موسم نتائج الاستفتاء ".

وتوجهت شكران مرتجى بالشكر لكل من صوت لها و اختارها مؤكدة أن هذا يحملها مسؤولية إضافية تجاه جمهورها لتقديم الأفضل و البحث عن التجدد و الاختلاف كما عبرت مرتجى عن شكرها لمجلة سيدتي لمصداقيتها ".

وعن جديدها اوضحت شكران في حديثها لـ " سيدتي نت " : " حالياً أقوم بتصوير دوري في فيلم " ولعانة " ببيروت بالإضافة إلى أنني في الفترة القادمة سأقوم بتصوير دوري في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة مع المخرج ناجي طعمي و كذلك في مسلسل مذكرات عشيقة سابقة للمخرج الكبير هشام شربتجي بالإضافة إلى مشاركة مع المخرجة المتميزة رشا شربتجي في مسلسل شوق بينما لا زلت أقرأ عدد من الأعمال ولم أحسم خياراتي الأخرى .