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ميناء الدخيلة يستقبل الدفعة الثانية من شحنات ألبان الأطفال

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ألبان الأطفال في ميناء الد خيلة

ألبان الأطفال في ميناء الد
>خيلة

وصلت إلى ميناء الدخيلة بالإسكندريه الدفعة الثانية من شحنات ألبان الأطفال التى تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على توريدها بالتعاون مع شركات الألبان العالمية ، تمهيداً لتوزيعها على شركات التوزيع المختلفة وطرحها بالصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة التابعة لوزارة الصحة بمختلف محافظات الجمهورية بسعر 30 جنيهاً للعبوة الواحدة .

وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى فى 19 سبتمبر الماضى ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتوفير الكميات اللازمة من ألبان الأطفال وضبط السوق المحلى ، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد والإستلام وإنتهاء بوصول الشحنات من بلد المنشأ إلى مصر ، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، ومشاركتها لأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للتصدى للممارسات الإحتكارية ومحاربة غلاء الأسعار .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري فقد شهد ميناء الدخيلة جهود مكثفة لسرعة استلام وتفريغ الشحنة الثانية، بالتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة المختصة بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعاينة وفحص الرسالة الواردة بالميناء والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية، ونقلها على أرتال من عربات النقل المجهزة لحفظ وتداول العبوات ووضع ملصقات ولوحات إرشادية للمواطنين لتوضيح أسعار بيع العبوات للمواطنين.

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