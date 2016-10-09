الجيش العراقي يسيطر على قريتين في جزيرة «هيت» بالأنبار

تمكنت قوات الفرقة السابعة بالجيش العراقي ومقاتلي العشائر، اليوم الأحد، من السيطرة على قرية “المحبوبية” في جزيرة هيت غربي الأنبار بعد هروب مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي وتكبدهم خسائر بالأرواح والمعدات.

وقال قائد “عمليات الجزيرة” بالأنبار اللواء قاسم المحمدي إن قوات الفرقة السابعة والعشائر سيطرت على قرية “الصفاكية” بجزيرة هيت شمال غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأشار إلى أن عملية تحرير القرية من قبضة داعش تم خلالها تفجير 37 عبوة ناسفة، و23 جركن يحوي على مادة “سي 4″ شديدة الانفجار.

على صعيد آخر دعت قيادة عمليات تحرير نينوى سكان مدينة الموصل، مع اقتراب موعد انطلاق عملية تحرير المدينة من قبضة داعش، إلى تجنب تجمعات ومواقع داعش وعدم النزوح والتزام مساكنهم وعدم تصديق الشائعات ومساندة قوات المسلحة العراقية التى ستقوم بعملية تحرير الموصل.

وطالبت القيادة، في بيان صحفي اليوم، الشباب في الموصل بالنتفاض ضد داعش قدر الامكان والتعاون مع القوات المحررة من خلال المعلومات عن جيوب ومواقع التنظيم، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال عمليات القصف الجوي وعدم التجمع أثناء أو بعد الغارات الجوية .

وأشارت إلى أهمية وجود راديو يعمل بالبطارية لمتابعة التعليمات والتوجيهات التي ستبثها إذاعة قيادة عمليات نينوي وعدم الوقوف على اسطح المباني وعدم استخدام الهواتف النقالة إلا للضرورة القصوى أو للتبليغ عن وجود جيوب ارهابية، والبقاء داخل المنازل قدر الامكان.

أ ش أ