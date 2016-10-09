انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم».. الأسبوع المقبل

ينتهي المخرج مصطفي الشال من تصوير الجزء الرابع من مسلسل “سلسال الدم ” منتصف أكتوبر الحالي.

وقال الشال “يتبقي عدد من المشاهد الخارجية لتصويرها ليبدأ عمليات المونتاج والمكساج لحلقات المسلسل، ليتم عرض المسلسل علي إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن الجزء الرابع يتناول الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو، والتي تتناول فترة حكم الإخوان وسقوطهم، وتأثير تلك الفترة في المجتمع من منظور الصعيد، كما تشهد الحلقات الأخيرة العديد من المفاجآت للجمهور.

«سلسال الدم 4» بطولة عبلة كامل، رياض الخولي،رامى وحيد، ضياء عبد الخالق، راندا البحيري، أميرة هاني، كريم كوجك، ماجد الشريف، وعدد كبيرمن الفنانين المشاركين في الأجزاء السابقة، ومن المنضمين الجدد للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقي وأحمد سلامة، للكاتب الكبير مجدي صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤي عبد الله.

أ ش أ