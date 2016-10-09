حبس عامل مدرسة 15 يوما لاتهامه بالاعتداء الجنسى على طالب ببورسعيد

قال الدكتور نبوي باهى، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد؛ إن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس عامل مدرسة الشهيد محمد صبرى المتهم بالاعتداء الجنسى على أحد طلاب المدرسة .

وقرر مدير "تعليم بورسعيد" استبعاد كلا من بشير خلف شنودة، مدير المدرسة الشهيد، وسحر أبو المعاطى، وكيل المدرسة، وكلف مصطفى الجمل بادارة المدرسة، مصدراً تعليماته لعصام النجار، مدير إدارة جنوب التعليمية؛ بتشكيل لجنة للإقامة بالمدرسة لمدة أسبوعين لضبط الأداء وانتظام العملية التعليمية.

كان ولى أمر أحد طلبة مدرسة الشهيد محمد صبرى بحى الضواحى ببورسعيد، قد حرر محضرا يحمل رقم 5419 لسنة 2016 جنح الضواحى ضد عامل المدرسة "أ .ك .ال" ، واتهامه بالاعتداء الجنسى على نجله .

من جانبه قال مدير التربية والتعليم ببورسعيد، إنه لا تهاون مع من يخل بالتعليمات والقوانين داخل المدارس؛ مؤكدا أنها حالة واحدة وسيتم محاسبتها اذا ثبت ذلك عن طريق الكشف الطبى.

وأكد "باهى" أن الواقعة بكاملها بين يدي القضاء وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالها؛ بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المسئولين عن المدرسة، والتى تمثلت فى استبعاد المدير والوكيل، وتشكيل لجنة لضبط الأداء داخل المدرسة لمدة أسبوعين .

كان قد حضر الدكتور نبوي باهى، طابور الصباح مع الطلاب بالمدرسة وباشر بعض الأعمال بداخلها، وعقد اجتماعا مع أولياء الأمور داخل المدرسة واستمع إلى شكواهم بحضور مدير ادارة جنوب التعليمية، واتخذ القرارات سالفة الذكر على إثرها .

كان قد تم حبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيقات أمس، وتم التجديد له اليوم 15 يوما خلال جلسة عاجلة .