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مقتل 72 داعشيا جراء اشتباكات بسرت الليبية

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مقتل 72 داعشيا جراء اشتباكات بسرت الليبية مقتل 72 داعشيا جراء اشتباكات بسرت الليبية

>طرابلس (أ ش أ)

قتل 72 إرهابيا من داعش، اليوم الأحد، جراء اشتباكات بمدينة سرت، مع قوات عملية البنيان المرصوص، التابعة للمجلس الرئاسى الليبى.

وأكد المكتب الإعلامى لعملية البنيان المرصوص- فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)- السيطرة الكاملة على المواقع التى كان يتمركز فيها تنظيم (داعش) فى سرت، موضحا القضاء على 72 داعشيا فى منطقة الزواوة حاولوا الهروب خارج سرت.

وأضاف البيان "أن المواطنين تعاملوا مع خمسة عناصر من (داعش) كانوا مختبئين بعد فرارهم من الموقع الأخير الذى يتواجد فيه عناصر التنظيم". 


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