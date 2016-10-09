«عاشور» يكلف «تنفيذي الحريات» بمتابعة أزمة محامي أسر «مسجوني العقرب»

قال المحامي محسن أبو سعده عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن النقيب سامح عاشور، كلف اللجنة بمتابعة ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اختفاء المحامي محمد صادق، دفاع أسر مسجوني سجن العقرب، منذ 30 أغسطس الماضي عقب القبض عليه بمحطة قطار الجيزة.

وأوضح «أبو سعده» في بيان للمكتب، أنه بالتعاون مع طارق إبراهيم وناصر العسقلاني ومحمود شومان أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات، سيتابعون الموقف للمحامي المذكور، إضافة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لضمان حمايته والحفاظ على حقوقه، ورفع تقرير بالمستجدات للنقيب العام أولًا بأول.